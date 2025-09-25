Contro il Napoli in panchina. La Gazzetta: "Leao atteso oggi in gruppo"
MilanNews.it
Dopo più di un mese di assenza Leao dovrebbe tornare a disposizione di Max Allegri per l'importante sfida di domenica contro il Napoli. Utilizzare il condizionale in questi casi e d'obbligo, anche perché come più volte ribadito dall'allenatore del Milan, l'infortunio al soleo è da monitorare costantemente, essendo il polpaccio un muscolo delicato.
Stando alle ultime notizie, però, l'agonia è terminata, anche perché seppure in panchina Leao contro il Napoli ci sarà. Decisive le prossime due giornate d'allenamento, che faranno ulteriormente chiarezza sulle condizioni del numero 10 del Milan, che come riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, è "atteso oggi in gruppo".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano di Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Primo Piano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com