Contro il Napoli in panchina. La Gazzetta: "Leao atteso oggi in gruppo"

Dopo più di un mese di assenza Leao dovrebbe tornare a disposizione di Max Allegri per l'importante sfida di domenica contro il Napoli. Utilizzare il condizionale in questi casi e d'obbligo, anche perché come più volte ribadito dall'allenatore del Milan, l'infortunio al soleo è da monitorare costantemente, essendo il polpaccio un muscolo delicato.

Stando alle ultime notizie, però, l'agonia è terminata, anche perché seppure in panchina Leao contro il Napoli ci sarà. Decisive le prossime due giornate d'allenamento, che faranno ulteriormente chiarezza sulle condizioni del numero 10 del Milan, che come riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, è "atteso oggi in gruppo".