CorSera: "Milan, il piano di Allegri per lo sprint di gennaio"
"Milan, il piano di Allegri per lo sprint di gennaio": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che Max Allegri continua a ripetere che è troppo presto per parlare di scudetto, ma gennaio potrebbe essere un mese chiave per capire davvero se il Diavolo potrà giocarsela fino alla fine per il tricolore oppure dovrà "accontentarsi" dell'obiettivo Champions League. Il calendario dei rossoneri prevede 5 partite in 18 giorni: Genoa a San Siro giovedì 8, Fiorentina in trasferta domenica 11, Como in trasferta il 15, Lecce in casa il 18 e Roma all’Olimpico il 25.
Secondo il Corriere della Sera, se c'è un momento per per piazzare un’accelerata è proprio questo, sfruttando anche il fatto che Napoli e Inter, oltre a riprendere i loro impegni in Champions League, avranno lo scontro diretto in campionato il prossimo 11 gennaio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan