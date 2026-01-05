CorSera: "Milan, il piano di Allegri per lo sprint di gennaio"

vedi letture

"Milan, il piano di Allegri per lo sprint di gennaio": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che Max Allegri continua a ripetere che è troppo presto per parlare di scudetto, ma gennaio potrebbe essere un mese chiave per capire davvero se il Diavolo potrà giocarsela fino alla fine per il tricolore oppure dovrà "accontentarsi" dell'obiettivo Champions League. Il calendario dei rossoneri prevede 5 partite in 18 giorni: Genoa a San Siro giovedì 8, Fiorentina in trasferta domenica 11, Como in trasferta il 15, Lecce in casa il 18 e Roma all’Olimpico il 25.

Secondo il Corriere della Sera, se c'è un momento per per piazzare un’accelerata è proprio questo, sfruttando anche il fatto che Napoli e Inter, oltre a riprendere i loro impegni in Champions League, avranno lo scontro diretto in campionato il prossimo 11 gennaio.