CorSport: "Ricci si candida dal primo minuto contro il Lecce"
Il Corriere dello Sport titola così stamattina sul Milan che domani sera tornerà in campo nei sedicesimi di Coppa Italia: "Ricci si candida dal primo minuto contro il Lecce". Luka Modric avrà un turno di riposo e quindi davanti alla difesa dovrebbe trovare spazio Samuele Ricci che dovrà sfruttare al massimo questa chance di giocare dal primo minuto. In porta ci sarà il ritorno di Mike Maignan, mentre in difesa Koni De Winter farà rifiatare uno dei tre centrali che hanno giocato di più finora (Tomori, Gabbia e Pavlovic).
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
