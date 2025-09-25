Domenica Milan-Napoli. Il QS: "Allegri e Conte, maestri contro. Duello atteso da 4.400 giorni"
Domenica non sarà solo Milan contro Napoli, ma anche Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. Due allenatori esperti, i migliori attualmente sulla scena italiana, che in carriera si sono però affrontati appena 8 volte, l'ultima addirittura il 6 ottobre 2013. Anche in quel caso il tecnico toscano era allenatore del Diavolo, mentre il salentino siedeva sulla panchina della Juventus, che poco mesi più tardi sarebbe diventata casa per il livornese.
In merito all'importante e suggestiva sfida di San Siro, visto che sarà la prima vera partita Scudetto della stagione, Il QS, edizione Il Giorno, ha così titolato stamattina in prima pagina "Allegri e Conte, maestri contro. Duello atteso da 4.400 giorni", a conferma del fatto che i riflettori saranno anche puntati sui due in panchina.
