È pronto all'esordio. Il CorSport: "Rabiot si prende il Milan"
Ieri mattina si è presentato puntuale all'uscita di Milano Malpensa Prime con un sorriso stampato in faccia che gli ha fatto scappare anche un "Sono molto contento. Forza Milan" per l'entusiasmo. Dopo quanto successo a Marsiglia Rabiot è consapevole di avere un'opportunità importante da sfruttare al massimo in vista dei prossimi Mondiali, ed è per questo che ha subito iniziato al massimo questa sua nuova avventura.
L'obiettivo è confermarsi uno dei migliori centrocampisti al mondo, oltre che non deludere né i suoi nuovi tifosi né tanto meno Max Allegri, che ha "speso" tanto per tornare a lavorare con lui. E comunque il francese è pronto a ripagare tutta questa fiducia, come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport che nel taglio basso della prima pagina ha titolato "Rabiot si prende il Milan".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan