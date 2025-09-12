È pronto all'esordio. Il CorSport: "Rabiot si prende il Milan"

Ieri mattina si è presentato puntuale all'uscita di Milano Malpensa Prime con un sorriso stampato in faccia che gli ha fatto scappare anche un "Sono molto contento. Forza Milan" per l'entusiasmo. Dopo quanto successo a Marsiglia Rabiot è consapevole di avere un'opportunità importante da sfruttare al massimo in vista dei prossimi Mondiali, ed è per questo che ha subito iniziato al massimo questa sua nuova avventura.

L'obiettivo è confermarsi uno dei migliori centrocampisti al mondo, oltre che non deludere né i suoi nuovi tifosi né tanto meno Max Allegri, che ha "speso" tanto per tornare a lavorare con lui. E comunque il francese è pronto a ripagare tutta questa fiducia, come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport che nel taglio basso della prima pagina ha titolato "Rabiot si prende il Milan".