Volto nuovo in casa Milan. Il CorSera: "Lo sbarco di Rabiot (insieme a mamma)"

I tifosi lo aspettavano, proprio come Max Allegri, e ieri puntuale Adrien Rabiot è arrivato a Milano insieme alla sempre presente mamma Veronique, che ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per le dichiarazioni) ha confermato come il Milan sia sempre stata la scelta del figlio.

C'è da dire che il calciomercato è finito da poco più di una settimana, ma le vibes sono state quelle di uno dei grandi acquisti di mezza estate, che portano entusiasmo ma soprattutto voglia di vedere in campo il giocatore. È successo a settembre, ma poco cambia, anche perché le sensazioni sono quelle, con Il Corriere dello Sera che ripercorrendo un po' tutta quella che è stata la giornata di ieri del francese ha non solo titolato "Lo sbarco di Rabiot (insieme a mamma)", ma ha anche ripreso le prime parole di giocatore del Milan del francese, che ai canali ufficiali del club ha detto: "Non vedo l'ora di giocare".