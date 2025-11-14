Gazzetta sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030". Dopo il rogito del 5 novembre, i due club di Milano sono diventati i nuovi proprietari di San Siro e in quell'area puntano a costruire il loro nuovo stadio. Quali sono le tempistiche?

La Rosea scrive: "A febbraio, dovrebbe essere presentato il piano attuativo, che poi nel giro di dodici mesi otterrà l’approvazione, attraversando tutti i vari passaggi burocratici: dalla valutazione dell’impatto ambientale del progetto al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla cosiddetta “legge stadi”. I lavori per il nuovo impianto dovrebbero, invece, partire nell’ottobre del 2027 e durare circa 36mesi. Il nuovo San Siro sarebbe così pronto nell’ottobre del 2030 e inaugurato tra il dicembre dello stesso anno e il gennaio 2031".

