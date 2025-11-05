Gazzetta: "Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori". La prima cosa che ha fatto Max Allegri da quando è tornato sulla panchina del Milan è sistemare la fase difensiva e rendere più solida la difesa milanista che nella scorsa stagione subiva troppi gol. E i risultati si vedono già visto che il Diavolo non subiva così pochi gol nelle prime dieci giornate di Serie A da 17 anni (sette reti). Il merito di Allegri è di aver fatto rinascere tre giocatori come Pavlovic, Gabbia e Tomori, il cui rendimento è completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno.
Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
