Gazzetta: "Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori". La prima cosa che ha fatto Max Allegri da quando è tornato sulla panchina del Milan è sistemare la fase difensiva e rendere più solida la difesa milanista che nella scorsa stagione subiva troppi gol. E i risultati si vedono già visto che il Diavolo non subiva così pochi gol nelle prime dieci giornate di Serie A da 17 anni (sette reti). Il merito di Allegri è di aver fatto rinascere tre giocatori come Pavlovic, Gabbia e Tomori, il cui rendimento è completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno.

Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio

