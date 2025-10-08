Il CorSport in apertura: "Allegri stakanovista. Il Milan gioca più di tutti"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Allegri stakanovista". Il quotidiano riferisce che dall'inchiesta sul tempo effettivo dopo le prime sei giornate di Serie A emerge che il Milan di Max è la squadra che gioca più di tutti. Una partita dei rossoneri dura in media 57 minuti. A chiudere questa speciale classifica c'è la Fiorentina, prossima avversaria del Diavolo in campionato: la formazione di Pioli non va oltre i 48'.
Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate di campionato:
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
