Il CorSport in prima pagina: "Leao, offerti 100 milioni al Milan"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Leao, offerti 100 milioni al Milan". L'Al Hilal è in forte pressing sull'attaccante portoghese che ieri sera ha fatto il suo esordio all'Europeo con la sua nazionale. Il club arabo è disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il club di via Aldo Rossi, che però chiede il pagamento della clausola da 175 milioni per lasciar partire l'ex Lille.

Oltre che Leao, nel mirino degli arabi c'è anche Ismael Bennacer che da tempo è attratto dalla possibilità di giocare in un campionato in grande espansione come la Saudi Pro League. Per il centrocampista algerino sarebbero pronti ricche offerte d’ingaggio, ma dall’entourage del 26enne non arrivano conferme sulla volontà di cambiare aria.