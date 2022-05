Il CorSport sul Milan: "Giroud con Leao, scelto il Milan per lo Scudetto"

MilanNews.it

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport con un titolo dedicato ai rossoneri, il Milan sa su chi fare affidamento per la gara di domani contro l'Atalanta: "Giorud con Leao, scelto il Milan per lo Scudetto". Dei 4 giocatori offenisvi il portoghese e il bomber francese sono quelli che hanno sempre una maglia da titolare garantita e sono anche i migliori marcatori del Milan in campionato: il primo già in doppia cifra, il secondo che la cerca. Anche domani, contro l'Atalanta, servirà la velocità, il dribbling e l'esplosività di Leao sulla sinistra. Ma servirà anche il sacrificio, le sponde e il tempismo sotto porta di Giroud.