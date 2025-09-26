Il Monza agli americani. Tuttosport: "Galliani ora può tornare al Milan"

Nella giornata di ieri, con un comunicato stampa, Fininvest ha ufficializzato la cessione del Monza agli americani di BLv. Una decisione importante e sofferta, come quella di Adriano Galliani di andare di conseguenza via, rifiutando l'importante ruolo di presidente onorario, per lasciare spazio e libertà di manovra al nuovo managment.

Adesso lo storico dirigente italiano è sul mercato, è libero di firmare con qualunque società egli voglia, anche se la sensazione è che il suo prossimo futuro sia già scritto. Scrivono infatti questa mattina i colleghi di Tuttosport che "Galliani ora può tornare al Milan", facendo felici così milioni di tifosi.