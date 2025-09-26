Il Monza agli americani. Tuttosport: "Galliani ora può tornare al Milan"
MilanNews.it
Nella giornata di ieri, con un comunicato stampa, Fininvest ha ufficializzato la cessione del Monza agli americani di BLv. Una decisione importante e sofferta, come quella di Adriano Galliani di andare di conseguenza via, rifiutando l'importante ruolo di presidente onorario, per lasciare spazio e libertà di manovra al nuovo managment.
Adesso lo storico dirigente italiano è sul mercato, è libero di firmare con qualunque società egli voglia, anche se la sensazione è che il suo prossimo futuro sia già scritto. Scrivono infatti questa mattina i colleghi di Tuttosport che "Galliani ora può tornare al Milan", facendo felici così milioni di tifosi.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Perdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele di Luca Serafini
Le più lette
2 Galliani: "Max è un grande allenatore, il mio sogno è lo scudetto al primo colpo. Cosa farò adesso? Solo Dio lo sa"
4 Prima da titolare per Jimenez a Bournemouth, ma viene sostituito all'intervallo dopo la seconda ammonizione in due gare
Primo Piano
Rabiot a SportMediaset: "Contro il Napoli gara importante ma non decisiva. Scudetto? Vediamo a febbraio, marzo dove saremo"
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com