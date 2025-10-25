Il Pisa ferma il Milan. Il CorSport: "Max sbatte il muro"

Alla fine aveva ragione Massimiliano Allegri a parlare di tabù neopromosse, perché neanche contro il Pisa il Milan è riuscito a vincere. Proprio come contro la Cremonese rischiava addirittura di perderla se non fosse stato per Athekame, ma il pari di ieri sera ha comunque quel retrogusto amaro che lo fa valere come una sconfitta.

Sulla partita di San Siro Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Max sbatte contro il muro", visto che le occasioni create ed in tiri in porta registrati sono stati parecchi, circa 19, contro i soli 2 del Pisa che però ha sfruttato al meglio quelle pochissime occasioni (una delle quali anche rocambolesca) che gli si sono presentate davanti.