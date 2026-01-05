Il QS titola: "Stipendio triplo. Piano anti big per Bartesaghi"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Stipendio triplo. Piano anti big per Bartesaghi". Davide Bartesaghi, diventato ormai un titolare inamovibile a sinistra, è certamente una delle sorprese più belle della stagione del Milan. In via Aldo Rossi sono pronti a blindarlo così da allontanare eventuali pretendenti come l'Arsenal che lo ha già messo nel mirino. Il suo attuale contratto scade nel 2030: l'idea è di prolungarlo per un altro anno e soprattutto triplicare il suo attuale ingaggio da 500 mila euro.

Nel post-partita di Cagliari-Milan, Rafael Leao ha parlato così a Sky di Bartesaghi: "Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui".