Inversione di tendenza. Il CorSport: "La difesa del Milan ha proprio bei numeri"

Come cambiano in fretta le cose, è vero Milan? Nell'arco di qualche mese dall'arrivo di Max Allegri quello che l'anno scorso sembrava un gruppo trasandato di personalità forti ed a tratti ingestibili oggi è squadra, compatta, solida, ma soprattutto pronta a sacrificarsi per portare a casa il risultato. E questo lo dimostra non solo l'atteggiamento che i giocatori dimostrano in campo, ma anche i numeri in miglioramento rispetto alla scorsa stagione, soprattutto sul fronte difensivo.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "La difesa del Milan ha proprio bei numeri", visto che sono appena 3 le reti subite in campionato, l'ultima su azione addirittura più di 40 giorni fa (Bonazzoli in semi rovesciata). Un'inversione di tendenza tutt'altro che inosservata, merito, ovviamente, del lavoro maniacale di Allegri e staff.