L'apertura del CorSport: "Bagarre scudetto. Corsa a tre"
MilanNews.it
Il Corriere della Sport apre così stamattina in prima pagina: "Bagarre scudetto. Corsa a tre". Ieri Napoli e Inter hanno risposto al Milan che venerdì ha battuto 1-0 il Cagliari in Sardegna e si era portato momentaneamente in vetta alla classifica. Gli azzurri di Conte hanno espugnato 2-0 l'Olimpico contro la Lazio e si sono riportati a -1 dai rossoneri, mentre i nerazzurri hanno sconfitto 3-1 a San Siro il Bologna e sono tornati così in vetta con un punto di vantaggio sul Diavolo.
Questi tutti i risultati della 18^ giornata di Serie A:
Cagliari-Milan 0-1
Como-Udinese 1-0
Genoa-Pisa 1-1
Sassuolo-Parma 1-1
Juventus-Lecce 1-1
Atalanta-Roma 1-0
Lazio-Napoli 0-2
Fiorentina-Cremonese 1-0
Verona-Torino 0-3
Inter-Bologna 3-1
