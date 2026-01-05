L'apertura del CorSport: "Bagarre scudetto. Corsa a tre"

Il Corriere della Sport apre così stamattina in prima pagina: "Bagarre scudetto. Corsa a tre". Ieri Napoli e Inter hanno risposto al Milan che venerdì ha battuto 1-0 il Cagliari in Sardegna e si era portato momentaneamente in vetta alla classifica. Gli azzurri di Conte hanno espugnato 2-0 l'Olimpico contro la Lazio e si sono riportati a -1 dai rossoneri, mentre i nerazzurri hanno sconfitto 3-1 a San Siro il Bologna e sono tornati così in vetta con un punto di vantaggio sul Diavolo.

Questi tutti i risultati della 18^ giornata di Serie A:

Cagliari-Milan 0-1

Como-Udinese 1-0

Genoa-Pisa 1-1

Sassuolo-Parma 1-1

Juventus-Lecce 1-1

Atalanta-Roma 1-0

Lazio-Napoli 0-2

Fiorentina-Cremonese 1-0

Verona-Torino 0-3

Inter-Bologna 3-1