La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan cade a -8"

La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan cade a -8"MilanNews.it
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Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Domenica amarissima per il Milan. I rossoneri non sfruttano il passo falso dell'Inter, cadono all'Olimpico contro la Lazio e perdono l'occasione di avvicinarsi al primo posto in classifica. Caos e polemiche a Roma, serata storta per il Diavolo sotto diversi punti di vista.

Ne parla la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: "Il Milan cade a -8". E la rosea continua: "La Lazio fa un regalo all'Inter, tensione Leao. Decide il gol di Isakse, il Diavolo butta via la grande occasione. Rafa litiga con Pulisic e Allegri per il cambio.