La Gazzetta sul Milan: "Dal confronto post Riad è nata la spinta per ripartire"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Dal confronto post Riad è nata la spinta per ripartire". La Rosea racconta questo retroscena: lunedì 22 dicembre, la squadra si è ritrovata a Milanello qualche giorno dopo essere stata eliminata in semifinale di Supercoppa Italiana dal Napoli. Max Allegri, guardando negli occhi i suoi giocatori, ha preteso quella concentrazione nella fase di non possesso e quell’attenzione ai particolari che aveva visto venir meno nei tre incontri con Torino, Sassuolo e Napoli.

E non può essere un caso che nelle due successive partite contro Hellas Verona e Cagliari siano arrivate due vittorie con zero gol subiti. Le parole del tecnico livornese sono state quindi recepite e assimilate dal gruppo che è atteso da un mese di gennaio che potrebbe essere importante per capire se il Milan potrà davvero giocarsela fino alla fine per lo scudetto.