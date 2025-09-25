La rimonta di Gimenez. La Gazzetta: "Santi punta il Napoli, così è un 9 da Milan"

In occasione della sfida di Coppa Italia contro il Lecce Santiago Gimenez si è scrollato di dosso tutte le critiche che gli sono state mosse in questo delicato, e complicato, inizio di stagione. Certo, la rete è arrivata dopo almeno due errori davanti la porta, ma l'importante era sbloccarsi, ed è stato fatto.

Piano piano, a suon di fiducia, il Bebote starebbe rimontando, non solo nelle gerarchie di Max Allegri ma anche nei cuori del popolo rossonero, che martedì sera in occasione della sostituzione ha accompagnato la sua uscita da campo con 50mila applausi. In merito alla ripartenza dell'attaccante messicano La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Santi punta il Napoli, così è un 9 da Milan", anche se molto, anzi, tutto, dipenderà dal fatto se troverà o meno continuità.