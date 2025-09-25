Le regole di Max. Il CorSera: "Il codice Allegri ha messo ordine al Milan"

vedi letture

L'anno scorso questo Milan aveva un problema: non era squadra, non era gruppo. Dal cooling break di Roma alle panchine di Leao, passando per le esclusioni di Theo Hernandez fino ad arrivare a quella famosa sfuriata tra Calabria e Sergio Conceiçao nel post partita di Milan-Parma. Insomma, all'interno dello spogliatoio rossonero aleggiava confusione, cosa che quest'anno non sembrerebbe esserci anche per merito del lavoro di Max Allegri.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera che "Il codice Allegri ha messo ordine al Milan", visto che l'allenatore rossonero ha preteso una serie di cose dai suoi giocatori, come ad esempio il parlare (e imparare) l'italiano e pranzare tutti insieme. Piccole cose, sciocchezze per certi versi, che però fanno gruppo e creano affiatamento, fondamentale se si vuole andare avanti.