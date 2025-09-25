Leao-Nkunku. Il CorSport: "Il nuovo tendem titolare"

Dopo più di un mese di stop Rafael Leao è pronto a tornare a disposizione di Max Allegri e compagni. Non lo farà partendo dal primo minuto, anche perché non è al 100% della sua condizione fisica ed atletica, ma già il fatto di avere in panchina una soluzione come il portoghese fa tutta la differenza di questo mondo.

Quando sarà pronto il numero 10 tornerà ad occupare regolarmente la sua posizione in mezzo al campo, con al suo fianco un compagno inedito, che spesso e volentieri potrebbe prendere il posto di Christian Pulisic. Stiamo parlando di Christopher Nkunku, che alla sua prima da titolare con la maglia del Milan ha deliziato il pubblico di San Siro con un gol di una notevole qualità. Non a caso Il Corriere dello Sport spinge su questa coppia titolando "Il nuovo tendem titolare", ma è difficile pensare che Allegri possa privarsi di un calciatore come Pulisic in questo momento.