Loftus-Cheek piace alla Lazio, ma per il Milan non è sul mercato
MilanNews.it
Non è un mistero che Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, sia un grande estimatore di Ruben Loftus-Cheek, con il quale ha lavorato ai tempi del Chelsea. Il centrocampista inglese non è però sul mercato in quanto Massimiliano Allegri lo considera molto importante per la squadra rossonera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l’ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione complicherebbe non poco un’eventuale trattativa per condurlo a Roma.
Prima della sfida casalinga contro l'Hellas Verona, Allegri, intervenuto in conferenza stampa, aveva allontanato le voci di mercato Loftus-Cheek: "Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno”.
