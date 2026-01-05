Mercato Milan: Cherif idea per l'estate, ma se Nkunku va via a gennaio...

vedi letture

Prosegue il pressing del Fenerbahçe su Christopher Nkunku e così il Milan, che non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione del francese, si guarda intorno per valutare eventuali sostituti. Un profilo che piace molto è quello di Sidiki Cherif, attaccante 19enne dell'Angers che è stato spesso visionato dagli osservatori milanisti nelle ultime settimane.

Come racconta questa mattina Tuttosport, il piano iniziale del Milan, che a metà dicembre ha già avuto un incontro con gli agenti del francese, era quello di portare avanti i discorsi in vista dell'estate, ma l'eventuale partenza di Nkunku potrebbe cambiare le cose e "costringere" il Diavolo ad anticipare l'assalto a Cherif già a gennaio.