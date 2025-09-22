Milan, Allegri non vuole cali: ecco cos'ha urlato ai suoi giocatori dopo il 3-0 contro l'Udinese

vedi letture

Massimiliano Allegri è un perfezionista e non vuole cali di tensione nemmeno se la sua squadra sta vincendo 3-0 su un campo ostico come quello dell'Udinese. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta questo retroscena: "Chi pensava che sul 3-0 un Allegri prodigo di urla e incitamenti avrebbe risparmiato qualche pugno al banchetto è però rimasto deluso. 'Non bisogna mai spegnere la luce' ha gridato, 'collegato' tramite i match analyst con Dolcetti in panchina, quando Gabbia e compagni hanno pensato più a gestire e in un paio di occasioni non hanno rispettato gli ordini tattici.

Voleva chiudere con la porta imbattuta per la terza gara di fila, ma soprattutto intendeva ribadire il messaggio dato fin dal primo giorno ovvero non si molla mai e la concentrazione deve essere sempre al top. Anche in vantaggio di tre gol".

