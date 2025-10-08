Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti: presenti in sei più l'infortunato Jashari
Oggi il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello e lo farà a ranghi molto ridotti visto che mancheranno i 15 giocatori rossoneri convocati in nazionale (quella milanista è la squadra di Serie A che in questa osta ha dato più giocatori alle nazionali). Come riporta La Gazzetta dello Sport, agli ordini di Massimiliano Allegri ci saranno solo sei giocatori, vale a dire i portiere Terracciano e Torriani, i difensori Tomori e Odogu e i centrocampisti Fofana e Ricci. Oltre a loro, ci sarà nel Centro sportivo di Carnago anche l'infortunato Ardon Jashari che sta proseguendo il suo percorso di recupero.
Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale:
Matteo Gabbia (Italia)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Mike Maignan (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Christopher Nkunku (Francia)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Santiago Gimenez (Messico)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Koni De Winter (Belgio)
Zachary Athekame (Svizzera U21)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Luka Modric (Croazia)
Christian Pulisic (USA)
Rafael Leao (Portogallo)
