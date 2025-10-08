Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti: presenti in sei più l'infortunato Jashari

Oggi il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello e lo farà a ranghi molto ridotti visto che mancheranno i 15 giocatori rossoneri convocati in nazionale (quella milanista è la squadra di Serie A che in questa osta ha dato più giocatori alle nazionali). Come riporta La Gazzetta dello Sport, agli ordini di Massimiliano Allegri ci saranno solo sei giocatori, vale a dire i portiere Terracciano e Torriani, i difensori Tomori e Odogu e i centrocampisti Fofana e Ricci. Oltre a loro, ci sarà nel Centro sportivo di Carnago anche l'infortunato Ardon Jashari che sta proseguendo il suo percorso di recupero.

Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale:

Matteo Gabbia (Italia)

Davide Bartesaghi (Italia U21)

Mike Maignan (Francia)

Adrien Rabiot (Francia)

Christopher Nkunku (Francia)

Strahinja Pavlovic (Serbia)

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Santiago Gimenez (Messico)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Koni De Winter (Belgio)

Zachary Athekame (Svizzera U21)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Luka Modric (Croazia)

Christian Pulisic (USA)

Rafael Leao (Portogallo)

