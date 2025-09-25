Nuovo equilibrio. Il CorSport: "Compatti e sicuri, è il Milan di Max"

Dalla prima giornata di campionato contro la Cremonese è passato un mese, che sembra un'eternità per come si sono evolute le cose dalle parti di Milanello. Calciomercato a parte, dalla trasferta di Lecce in poi il Milan di Max Allegri sembra completamente un'altra squadra, più compatta, più cinica, ma soprattutto con un nuovo equilibrio, quello che le ha permesso di vincere 4 partite consecutive subendo 0 gol e facendone 9.

In merito a quest'evoluzione, che verrà ovviamente messa alla prova tra il Napoli e la Juventus prima della sosta, Il Corriere dello Sport ha titolato: "Compatti e sicuri, è il Milan di Max"