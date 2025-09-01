Prima pagina CorSport: "Ma Vlahovic?". E si ribadisce: "Stallo Gimenez-Dovbyk"

Il Corriere dello Sport apre con la Juventus e il titolo “Ma Vlahovic?”, ad indicare la rinascita del serbo in maglia bianconera con il secondo gol decisivo in due partite. In alto, spazio al mercato con il Milan che acquista Adrien Rabiot per 10 milioni di euro fino al 2028; l’altra trattativa del momento é con la Roma, ma c’è “stallo Gimenez-Dovbyk”. In basso a sinistra, il titolo sul “Crollo Inter” contro l’Udinese al Meazza di ieri sera.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il ritorno in Italia di Adrien Rabiot, che sembra destinato a lasciare il Marsiglia per vestire la maglia del Diavolo. Il centrocampista francese, già allenato da Massimiliano Allegri alla Juventus, sosterrà le visite mediche direttamente in Francia a causa degli impegni con la Nazionale. L’arrivo a Milano è previsto nei giorni successivi, quando verranno completate tutte le formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale del club rossonero. Infine, anche il fronte cessione registra novità importanti. Il centrocampista Yunus Musah, per esempio, passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.