Rabiot è l'oro del Milan, CorSport: "Difesa top se c'è lui"

Se Massimiliano Allegri ha insistito tanto - nel corso di tutta la sessione di calciomercato come poi è emerso - per Adrien Rabiot, c'era un motivo valido. E questo stesso motivo lo stiamo vedendo tutti con i nostri occhi in questi mesi. L'equilibrio che il centrocampista francese dà alla squadra è vitale, tanto che nel suo mese di assenza il Diavolo ha fatto molta fatica in mezzo al campo. Con l'ex Marsiglia e Juve invece, la difesa ha un lucchetto in più e anche in fase offensiva c'è un plus non indifferente.

Oggi il Corriere dello Sport elogia il ruolo di Adrien Rabiot in questo Milan e gli dedica un pezzo. Il titolo recita così: "Oro Rabiot, difesa top se c'è lui". Nell'occhiello si legge questo: "L'asso francese sempre più fondamentale per i rossoneri". Gli fa eco il sottotitolo che aggiunge: "Con Adrien il Milan trova più equilibrio a centrocampo e diventa quasi impenetrabile: soltanto una rete subita (su rigore) nelle 6 partite che ha giocato". Anche caratterialmente si è inserito subito nel gruppo ed è entrato nel cuore dei tifosi che già lo riconoscono come leader della squadra.