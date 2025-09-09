Saluta Adli, il QS: "8 milioni dagli arabi, al giocatore maxi-ingaggio"
In queste prossime ore il trasferimento a titolo definitivo di Yacine Adli all'Al Shabab sarà ufficiale. Come confermato nelle scorse ore, anche da MilanNews.it, il centrocampista rossonero sarà in viaggio oggi verso Riad dove sosterrà le visite mediche prima di firmare un ricchissimo contratto con la squadra del massimo campionato arabo. In questo modo il Milan si libera di uno degli ultimi esuberi - che era in scadenza - e riesce anche a guadagnarci qualcosa.
A parlare e commentare la trattativa, questa mattina, è il QS che scrive così: "Petrodollari per Adli. Milan, 8 milioni dagli arabi. Al giocatore maxi-ingaggio". Da via Aldo Rossi riusciranno a fare plusvalenza, il centrocampista firmerà per tre anni a 7 milioni di euro a stagione. Lo conferma anche il sottotitolo del pezzo: "L'Al Shabab chiama il centrocampista francese: triennale da 7 milioni di euro a stagione. Si chiude la parabola rossonera di un oggetto misterioso. Con un ricco addio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan