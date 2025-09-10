Si vede già la mano di Allegri in difesa, la Gazzetta: "Nessuno in A concede così poco"

Le prime due giornate di campionato del Milan sono state molto diverse, a partire dal risultato: sconfitta contro la Cremonese in casa all'esordio, vittoria sul Lecce in trasferta nel secondo turno. Anche le prestazioni sono state molto differenti. Eppure c'è un minimo comune denominatore, forse inaspettato, ma che viene confermato dai numeri e porta già acqua al mulino di Massimiliano Allegri di cui gli effetti si iniziano evidentemente a percepire.

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport: "Nessuno in A concede così poco". Il titolo della rosea è eloquente: "Il marchio di Max, la difesa si chiude". Nonostante le tante critiche ricevute, a livello statistico la difesa rossonera è stata la più solida. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Si vede il lavoro di Allegri: dagli avversari solo 11 tiri. Dopo la sosta però arriveranno gli impegni più tosti". Nessuno ha concesso così pochi tiri, le squadre più vicine sono Roma e Napoli che ne hanno permessi 6 in più. Significativo anche il dato sugli Expected Goals: "xG 0.5: sono le occasioni da gol che i rossoneri hanno lasciato alle squadre affrontate". Alla luce di tutto questo, fa ancora più male il passo falso con la Cremonese.