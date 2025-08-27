Tra due giorni il Lecce, il CorSport: "Leao non rischia, Ricci si candida"

Settimana davvero rovente per il Milan, tra il mercato che si è infuocato nelle ultime ore e potrebbe riservare ancora diversi colpi di scena e il calcio giocato alle porte. I rossoneri, infatti, dopodomani apriranno il secondo turno del campionato di Serie A in casa del Lecce, per la prima trasferta di questa stagione. Una partita non banale, se non altro perché arriva meno di una settimana dopo il flop clamoroso all'esordio in campionato, con la sconfitta interna contro la neopromossa Cremonese.

Da Milanello, ieri, non sono arrivate buone notizie per Massimiliano Allegri. L'apprensione pre-partita ruota tutta intorno a Rafael Leao che ha saltato la prima giornata e rischia di guardare dalla tv anche questa seconda. Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Leao non rischia". Ieri il portoghese si è allenato ancora a parte e difficilmente partirà con la squadra domani sera. Se dunque in attacco le scelte sono obbligate con la coppia Gimenez-Pulisic, il rebus da risolvere, per il tecnico, sarà il centrocampo. "Ricci si candida", continua il CorSport che sottolinea come l'ex Toro si giocherà il posto con Jashari mentre per Luka Modric dovrebbe esserci la conferma.