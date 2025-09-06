Tutto dipende dal Monza. Il CorSport: "Galliani pronto a tornare a Milanello"

Tutto dipende dal Monza. Il CorSport: "Galliani pronto a tornare a Milanello"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

"Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritornano" cantava Antonello Venditti. E questo potrebbe essere il caso di Adriano Galliani, che potrebbe tornare al Milan dopo più di 7 anni dal suo addio. L'accordo con Gerry Cardinale c'è, così come quello con l'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, ma come anticipato anche da MilanNews.it (LEGGI QUI la nostra anticipazione) tutto dipenderà dal closing del Monza. 

Prima la cessione del club brianzolo, poi il passaggio in rossonero, anche se Il Corriere dello Sport ha questa mattina puntualizzato quella che l'intenzione, la volontà, ma soprattutto il sogno del dirigente italiano, titolando "Galliani pronto a tornare a Milanello". 