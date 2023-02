Tuttosport in prima pagina: "Il Milan rinato gira su Hojlund: costa 50 milioni"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato sul Milan in prima pagina con una suggestione di mercato: "Il Milan rinato gira su Hojlund: costa 50 milioni". Il club rossonero dovrà sicuramente intervenire sul mercato in attacco quest'estate e il nome del giovanissimo centravanti danese dell'Atalanta può essere uno si quelli più ghiotti. Il costo del cartellino al momento sarebbe di 50 milioni e questo weekend Hojlund sarà avversario del Milan in campionato.