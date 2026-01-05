Tuttosport: "Modric, il regista totale è già tra i grandi del Milan"

Tuttosport titola così stamattina: "Modric, il regista totale è già tra i grandi del Milan". Massimiliano Allegri ha consegnato fin dal primo giorno le chiavi del suo Milan al centrocampista croato, arrivato in estate a zero dopo che era scaduto il suo contratto con il Real Madrid, e lui non deluso le aspettative. Gran parte del gioco milanista passa dai suoi piedi e per questo non è un caso che sia il primo in A per passaggi tentati e riusciti. Ma in questa sua prima stagione in Italia, Modric, grazie alla sua grande esperienza e al suo senso della posizione, si sta dimostrando anche un grande "ruba palloni".

Qualche giorno fa, intervistato dal Corriere della Sera, Modric ha raccontato: "Se è vero che da bambino ero milanista? È vero. Ero milanista per via dell’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al Mondiale di Francia del 1998. La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere".