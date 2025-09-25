Verso Milan-Napoli. Il CorSport: "Leao c'è, Buongiorno no"

Domenica sera a San Siro andrà in scena quella che potrebbe essere una delle sfide scudetto di questa stagione: Milan-Napoli. I partenopei arrivano a questa importante trasferta da primi in classifica a punteggio pieno, mentre i rossoneri con 3 punti in meno in classifica per via della (clamorosa) sconfitta alla prima di campionato contro la Cremonese.

Ovviamente è prematuro parlare di partita decisiva per lo scudetto, ma chi la vincerà avrà inevitabilmente un boost di fiducia importante in vista del proseguo della stagione. Sull'importante sfida di San Siro ha scritto stamattina anche Il Corriere dello Sport, che nel taglio basso della sua prima pagina ha titolato "Leao c'è, Buongiorno no", facendo un po' il punto sui campioni che saranno protagonisti, o meno, domenica a San Siro.