acmilan - Settore giovanile, il programma del weekend: debutto di Giunti

Dopo la prima intervista e i primi allenamenti, nel weekend arriverà anche la prima partita del Milan Primavera guidato da Mister Giunti. Nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio alle 14.30, i rossoneri giocheranno in amichevole affrontando la formazione Berretti del Monza al Centro Sportivo Monzello. Sarà solo un test ma importante per assaggiare condizione e motivazioni dei ragazzi in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato 12 alle 11.00 contro la Sampdoria in trasferta.

Sempre domenica anche il resto delle squadre dell'attività agonistica giocheranno delle amichevoli: gli U17 sfideranno la Juve a Vinovo (11.00), gli U16 e gli U15 ospiteranno l'Entella al Vismara (15.00).