Settore giovanile Milan: domenica in campo l'U15 maschile e quella femminile
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Domenica decisiva per il Settore Giovanile rossonero, con due squadre impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati. L'Under 15 apre la Semifinale Scudetto sul campo della Fiorentina dopo aver eliminato la Juventus, mentre l'Under 15 Femminile è attesa dalla sfida di ritorno dei Quarti di Finale contro le bianconere, con l'obiettivo di conquistare l'accesso al turno successivo dopo l'1-1 dell'andata.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
DOMENICA 7 GIUGNO
UNDER 15: Semifinale (andata), Fiorentina-Milan, ore 11.00 - Stadio Davide Astori Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Juventus-Milan, ore 17.00 - ASD Onnisport Club, Via Berlinguer 40, Nichelino (TO)".
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