Tuttosport dopo il successo dei rossoneri a Genova: "Giroud è l'eroe del Milan in fuga"

Tuttosport titola così questa mattina: "Giroud è l'eroe del Milan in fuga". L'attaccante francese è andato in porta nei minuti finali della gara contro il Genoa dopo l'espulsione di Maignan. Basta solo una parata per Olivier per chiudere la porta ai rossoblu e far vincere i rossoneri, ora primi in classifica in solitaria.