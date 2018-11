A questo Milan serve Ibrahimovic

Il Milan si muove in vista del mercato di gennaio per chiudere almeno 3 acquisti oltre Lucas Paquetà. Molto dipenderà dall’incontro con l’Uefa a Nyon il 20 novembre, perché in base a come andranno i colloqui il Milan capirà quanto potrà investire. Il budget è fondamentale per andare a prendere i giocatori giusti, ma numericamente alla rosa mancano tanti elementi per infortunio e la sessione invernale di trasferimento diventa più che mai indispensabile per irrobustire il gruppo rossonero.

Se davvero il Milan vuole lottare fino alla fine per il quarto posto, allora deve prendere giocatori per fare il salto di qualità. Il nome più importante di tutti è quello di Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 37 anni. L’attaccante svedese era già stata un’idea di mercato in estate prima dell’arrivo di Higuain, ma è anche ora un pensiero frequente della dirigenza milanista. L’esperto attaccante dei Los Angeles Galaxy vorrebbe un anno e mezzo di contratto, mentre il Milan offrirebbe al momento solamente sei mesi, il tempo di tamponare l’emorragia e chiudere l’annata. Ibra però non è d’accordo sull’utilizzo part-time, vorrebbe un ingaggio a lungo raggio per vivere anche la prossima annata in rossonero. Si discute dunque sulla lunghezza del contratto e sulle cifre, nemmeno troppo elevate considerando gli stipendi che Ibra ha percepito nel corso della carriera con le maglie di Barcellona, Milan, Juve, Inter, Psg e United.

L’esperienza, la forza mentale e fisica di Ibra sarebbe importantissima per lo spogliatoio di Gattuso. Un rinforzo del genere sarebbe ben accolto dalla maggioranza del tifo rossonero e darebbe un impulso positivo a tutto l’ambiente. E se qualcuno teme per la crescita di Cutrone, c’è da specificare che i giovani attaccanti possono solo imparare dai grandi campioni, e Patrick ha tutto il tempo per crescere e vivere al massimo la sua esperienza al Milan.