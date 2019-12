Aleña al Real Betis, Maldini ha chiamato il padre per portarlo al Milan

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, prima di essere ceduto ufficialmente al Real Betis, Carles Aleña è stato cercato anche da altri club, tra cui il Milan. Lo stesso Paolo Maldini ha chiamato direttamente il padre del centrocampista spagnolo per parlare di un possibile trasferimento nel club di Via Aldo Rossi, ma il giocatore ha scelto di rimanere in Spagna, in prestito, per trovare continuità in questi 6 mesi e giocarsela il prossimo anno per un posto da titolare al Barcellona, squadra in cui è cresciuto.