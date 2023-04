Balogun, l'attaccante piace al Milan ma l'Arsenal spinge per portarlo al Lipsia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Minaccia dalla Germania per il Milan. Come riporta il quotidiano d'Oltremanica Metro, infatti, l'Arsenal avrebbe già intavolato una trattativa col RB Lipsia per la cessione di Folarin Balogun, giovane attaccante di proprietà dei Gunners che oggi sta brillando e segnando a raffica con la maglia del Reims. Sul 21enne attualmente in prestito in Ligue 1 ha messo da tempo gli occhi anche il Milan, ma la necessità del club londinese di fare cassa per racimolare quanto prima i 100 milioni di sterline necessari per l'acquisto del centrocampista Declan Rice dal West Ham spinge Balogun verso il miglior offerente.