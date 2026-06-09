Bergonzini: "In scadenza di contratto con il Real, Alaba può rappresentare un'opportunità interessante per il Milan"

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Elmar Bergonzini, giornalista esperto di calcio tedesco de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul sito della Rosea presentando David Alaba, uno dei nomi accostati al Milan: "Tra idea, suggerimento e suggestione. David Alaba e il Milan potrebbero ritrovarsi sullo stesso percorso. L'austriaco, diventato grande nel Bayern Monaco e nelle ultime cinque stagioni al Real Madrid, alla soglia dei 34 anni (li compirà a fine giugno) è pronto a vivere una nuova esperienza. L'aggancio con i rossoneri ovviamente passerebbe da Ralf Rangnick, suo allenatore in nazionale, nonché suo vero e proprio sponsor. E poi, chissà, se davvero approdasse a Milanello avrebbe magari la possibilità di realizzare un sogno: giocare a centrocampo".

ALABA AL MILAN: COME STANNO LE COSE

"In scadenza di contratto con il Real, Alaba - spiega Bergonzini - può rappresentare un'opportunità interessante per il Milan. Negli ultimi anni è spesso stato indisponibile per diversi guai fisici (ha saltato circa 140 partite nelle cinque stagioni spagnole, specie a causa della rottura del crociato, di un successivo problema al menisco, e per diverse contratture al polpaccio), ma qualità ed esperienza (ha vinto 39 titoli, comprese 4 Champions) sono oggettive. Con Rangnick ha un buon rapporto, il Milan lo prenderebbe per rinforzare la difesa (lui si è sempre mosso o come terzino sinistro o come centrale), ma con i possibili addii di Modric e Rabiot potrebbe anche realizzare il desiderio di giocare con continuità da centrocampista. In carriera lo ha fatto, è la sua zona di campo preferita, sebbene sia prevalentemente stato utilizzato per sistemare la retroguardia. "David è un terzino, anche se nemmeno lui se ne è accorto", disse Van Gaal, il primo a lanciarlo a grandi livelli".