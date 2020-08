Bild - Andrè Silva all'Eintracht: accordo vicino per la permanenza del portoghese in Germania

Secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe sempre più vicina la permanenza di Andrè Silva all'Eintracht Francoforte. Dopo le voci di qualche giorno fa circa i colloqui della dirigenza rossonera con l'agente di Rebic, il noto quotidiano tedesco conferma queste indiscrezioni ribadendo come siano in corso dei contatti anche tra l'entourage di Andrè Silva e la dirigenza tedesca. Ciò significa che ora c'è una base in cui entrambi i club devono solo negoziare i dettagli finali riguardanti le modalità di trasferimento.