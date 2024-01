Bressier spinge per il Milan: ecco la richiesta del Brest. Le ultime

Continua la caccia al difensore centrale per il Milan. Dopo aver richiamato Matteo Gabbia dal prestito dal Villarreal - ufficializzato nella giornata di ieri - i rossoneri hanno sondato altri profili per combattere l’emergenza difensiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a lavorare per Brassier del Brest, Durán dell'Aston Villa e Terracciano del Verona, ma nessuna di queste situazioni, per il momento, si è sbloccata.

Bressier spinge per vestire la maglia del Milan, dando preferenza ai rossoneri rispetto al Monaco che ha da poco acquistato Kehrer. Brest, inoltre, vorrebbe cedere Brassier trattenendolo comunque in prestito fino a giugno, mentre il Milan avrebbe bisogno subito del difensore. Ma i contatti proseguiranno.