Ceccarini: "Milan, occhi su Baldanzi e Parisi. De Ketelaere non si muove"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Per il Milan il piazzamento in zona Champions diventa basilare anche in chiave campagna acquisti dove ci sarà da lavorare e non poco. Il club rossonero intanto ha già fatto alcune scelte. Una di queste è la conferna di De Ketelaere. Anche se per lui non è stato un anno facile, Maldini e Massara sono convinti che presto dimostrerà il suo talento anche in serie A. Chi potrebbe invece partire in estate è Adli. In divenire anche la situazione che riguarda Ibrahimovic.