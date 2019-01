Che il valzer abbia inizio. Milan, oggi la mossa per Piatek?

Il tempo scorre e il Milan deve provare a piazzare un paio di colpi importanti se realmente vuole lottare per il quarto posto, fino alla fine della stagione. E allora il giro delle punte potrebbe aprirsi con il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atletico, in modo che i Blues possano chiudere Gonzalo Higuain dal Milan, e il club rossonero prendere Piatek dal Genoa. Tutto però dipende dalla proprietà Elliott e dall’ok per l’affondo sull’attaccante polacco. Leonardo in queste ore aspetta che arrivi l’avallo della società per spingere forte sul “pistolero” e formulare un’offerta concreta al Genoa. D’altronde i rossoblù non hanno fretta e aspettano la chiamata del Milan. Un’offerta che potrebbe essere impostata sul prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Ieri giornata interlocutoria, con pochi incontri dal vivo in sede e tante telefonate. Perché il Milan oltre all’uscita di Higuain e l’arrivo di Pitatek, dovrà mettere mani al portafoglio per acquistare un centrocampista e un esterno d’attacco. Il Milan è una squadra ancora incompleta, e al tecnico servono almeno altre due pedine, oltre Lucas Paquetà, per poter ottenere risultati migliori rispetto al girone d’andata. I rossoneri hanno totalizzato 31 punti al giro di boa, e nella seconda parte di stagione il Milan dovrà arrivare attorno ai 70 punti per ottenere la quarta piazza, dunque provare a realizzare 40 punti per avere certezze di partecipare alla prossima Champions.