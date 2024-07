CorSera - Il Milan blinda Maignan e Theo Hernandez

Il Milan blinda Mike Maignan e Theo Hernandez. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole rilasciate nelle scorse da Giorgio Furlani, ad rossonero, che ha rassicurato i tifosi milanisti sulla permanenza a Milanello dei due francesi: "Non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo necessità di sacrifici".

Il dirigente del Milan ha poi continuato: "La nostra ambizione è di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Ora noi lo vogliamo fare attuando una strategia di sostenibilità. Ti porto un esempio: due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l’anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere".