CorSera - Mercato Milan: frenata su Terracciano e Brassier. Rossoneri confortati dalle prestazioni di Simic e Jimenez in Coppa Italia

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il Milan ha frenato sulla ricerca di nuovi difensori dopo il match di Coppa Italia contro il Cagliari: i rossoneri sembravano infatti di essere ad un passo da Filippo Terracciano del Verona e avevano avviato i contatti con il Brest per Lilian Brassier, ma ora i dirigenti del Diavolo hanno congelato tutto.

Il motivo? In via Aldo Rossi, sono rimasti molto confortati e soddisfatti dalla prestazione contro il Cagliari di Jan-Carlo Simic e di Alex Jimenez, i quali hanno messo in mostra grande personalità nonostante la giovanissima età (sono due 2005).