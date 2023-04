Daily Mail - Milan, gli occhi di United e Tottenham su Tomori ma i rossoneri vogliono tenerlo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce in Inghilterra il Daily Mail, le ultime prestazioni di Fikayo Tomori con la maglia del Milan hanno attirato le attenzioni di Manchester United e Tottenham, che vorrebbero riportare in Premier League il difensore rossonero. Il club di via Aldo Rossi vuole però trattenere l'inglese che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027. Solo un'offerta enorme potrebbe far cambiare idea al Milan.