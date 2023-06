MilanNews.it

Lois Openda è ad un passo dal Lipsia. Secondo quanto riferito dalla Bild l'attaccante del Lens, accostato anche al Milan, è pronto a trasferirsi in Germania visto che il Lipsia sta cercando un sostituto per Nkunku. La società francese chiede ben 45 milioni per il cartellino del giocatore, che ha vissuto una buonissima annata in Francia ed è pronto ad approdare in Bundesliga.